В Сочи местные жители ограбили склад

СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-05T13:07:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть Адлерского отдела Сочи обратился сотрудник местной производственно-коммерческой фирмы. Он рассказал, что со склада вынесли 2800 мешков штукатурной смеси. Сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей.

- Полицейские осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома. Выяснилось, что к краже причастны три сотрудника предприятия в возрасте 32, 36 и 40 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Местных жителей задержали и доставили в отдел полиции. Они в течение трех месяцев вывозили штукатурную смесь, сбывали ее, а деньги тратили на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU