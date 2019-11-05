2019-11-05T13:07:48+03:00
Происшествия

В Сочи местные жители ограбили склад

Они вынесли из здания 2800 мешков штукатурной смеси
Александра ПОДУШКО
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В Сочи местные жители ограбили складВ Сочи местные жители ограбили склад
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В дежурную часть Адлерского отдела Сочи обратился сотрудник местной производственно-коммерческой фирмы. Он рассказал, что со склада вынесли 2800 мешков штукатурной смеси. Сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей.

- Полицейские осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома. Выяснилось, что к краже причастны три сотрудника предприятия в возрасте 32, 36 и 40 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Местных жителей задержали и доставили в отдел полиции. Они в течение трех месяцев вывозили штукатурную смесь, сбывали ее, а деньги тратили на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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