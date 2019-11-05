В Каневском районе под колесами иномарки погиб 52-летний мужчина

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-05T13:20:56+03:00

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4 ноября в 19:00 в станице Каневской произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, водитель «Ауди» ехал по улице Длинной превысил скорость и сбил 52-летнего мужчину, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными при проезде населенных пунктов, не превышать скорость и быть готовыми к появлению на проезжей части пешеходов.

Напомним, ночью 3 ноября в Горячеключевском районе на автодороге «М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск» произошло дорожно-транспортное происшествие. 46-летний водитель, управляя мотоциклом «БМВ», ехал в направлении Джубги. На закруглении дороги он не выбрал безопасный боковой интервал и влетел в автомобиль марки «Вольво».

ИСТОЧНИК KP.RU