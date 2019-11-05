2019-11-05T14:04:55+03:00
Недвижимость

Старт дан: Открыты продажи квартир в 29 литере "Губернского"

Развитая инфраструктура и доступная цена - не единственное, чем самый уютный микрорайон завоевал сердца горожан
Артем ГОЛОВИН
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Фото: ЮСИФото: ЮСИ
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Сотни краснодарцев наконец-то нашли для себя ответ на вопрос: где в городе жить уютнее всего? Об этом говорит вызванный в офисе ГК “ЮгСтройИнвест” ажиотаж - 4 ноября дан старт продаж квартир в новом 29 литере “Губернского”.

Развитая инфраструктура и доступная цена - не единственное, чем самый уютный микрорайон завоевал сердца горожан. Работа застройщика с эскроу-счетами — вот настоящая гарантия безопасности средств будущих новоселов.

“Это уже 4й дом нашей компании в Краснодаре, купить квартиру в котором можно с использованием эскроу-счетов. Кроме того, мы предоставляем выгодную беспроцентную рассрочку, а значит, приобрести квартиру стало еще проще. В 29 литере будет всего 474 квартиры, однако, с выбором следует поторопиться: ни для кого не секрет, что самые лучшие цены предлагаются всегда на старте.” - рассказала начальник отдела продаж группы компаний Елена Богачёва.

«ЮгСтройИнвест» уделяет большое внимание комфорту самых маленьких жителей микрорайонов. Во дворе 29 литера для будущих новоселов застройщик обустроит новейший безопасный и оснащенный детский парк качелей. В ста метрах от дома уже выстроена современная школа на 1550 мест, два детских сада на 280 и 300 мест, зоны отдыха, просторные аллеи. А чтобы ускорить переезд молодых семей в свое уютное гнездышко, квартиры в новых литерах сдаются уже с предчистовой отделкой.

За 16 лет успешной работы в трех городах - Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, группа компаний возвела более 3,5 миллионов квадратных метров жилья, 15 социальных объектов, была удостоена ряда федеральных и региональных наград. “Губернский” - по праву получил в Краснодаре звание самого семейного микрорайона. Создавая все необходимые условия для комфортной жизни, «ЮгСтройИнвест» не только приобрел любовь и уважение уже более, чем 150 000 семей, но и зарекомендовал себя как один из самых заботливых и надежных застройщиков России.

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