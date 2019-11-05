2019-11-05T13:53:31+03:00
Здоровье

Больницы Краснодарского края получили новое цифровое оборудование

До конца года планируется приобрести 4 тысячи единиц техники
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Благодаря реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» медучреждения получили более 300 единиц цифрового оборудования.

- Больницы Кубани получили компьютеры, серверы, которые помогут врачам вести электронные медицинские документы, записывать пациентов на прием и проводить телемедицинские консультации, – пояснили в министерстве здравоохранения региона.

- Уже поставлено более 300 единиц информационно-коммуникационного оборудования. Всего же до конца года планируется приобрести 4 тысячи единиц техники, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На реализацию региональных проектов все субъекты РФ получат более 63 миллиарда рублей до 2024 года. Краснодарскому краю предусмотрено 2,3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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