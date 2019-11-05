2019-11-05T14:42:55+03:00
Общество

Краснодарский край стал третьим в стране по числу индивидуальных предпринимателей

При этом Кубань попала в десятку регионов РФ с наиболее привлекательным инвестиционным климатом
Екатерина МИШИНА
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Борис Титов отметил, что в Краснодарском крае ведется большая работа по созданию комфортных условий для бизнеса.Борис Титов отметил, что в Краснодарском крае ведется большая работа по созданию комфортных условий для бизнеса.
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Об этом стало известно на пленарном заседании, прошедшем в рамках форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым» при участии Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова и бизнес-омбудсмена в Краснодарском крае Игоря Якимчика.

– Сейчас мы готовим предложения по доступности кредитования для малого бизнеса и предлагаем налоговую амнистию для индивидуальных предпринимателей. Мы можем развивать бизнес, но если нам дадут новые условия, для этого будет больше возможностей, – сообщил Борис Титов.

Он отметил, что в Краснодарском крае проводится большая работа по созданию комфортных условий для ведения бизнеса. По количеству ИП регион занимает третье место в стране.

В ходе заседания также отметили, что край входит в число десяти регионов страны с наиболее привлекательным инвестиционным климатом. Доля МСП в экономике региона составляет 35 процентов. Согласно стратегии развития края к 2030 году этот показатель предполагается увеличить до 50 процентов.

- В мероприятиях форума приняли участие 200 спикеров – это эксперты и успешные предприниматели в разных сферах бизнеса. Участники форума обсудили основные проблемные вопросы, наметили пути их решения, получили важную информацию для развития своего дела, - отметил Игорь Якимчик.

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