2019-11-05T14:55:04+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» в Краснодаре сыграет матч-реванш против «Ритас»

Встреча в «Баскет-Холле» состоится 5 ноября и начнется в 19:00
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Локомотив-Кубань принимает РитасЛокомотив-Кубань принимает Ритас
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«Локомотив-Кубань» открывает второй круг группового этапа Еврокубка домашним матчем против «Ритас». Встреча в «Баскет-Холле» начнется в 19 часов.

Краснодарцы пока занимают четвертое место в группе B и после пяти игр имеют в активе только две победы. «Ритас» начал евросезон с домашней победы над «Локо», но затем проиграл четыре матча подряд и на данный момент занимает последнюю строчку в группе. «Красно-зеленые» намерены взять реванш и исправить свое турнирное положение.

- Наш соперник доказал свою силу в игре в Вильнюсе, теперь нам следует провести очень дисциплинированный матч и не повторить ошибок, из-за которых мы уступили в Литве. Готовимся показать свой лучший баскетбол в матче против очень неуступчивого соперника, совершенно не важно какое место они занимают сейчас в таблице. Нам нужно вернуть уверенность в своих силах победой в этом важнейшем матче и с хорошим настроением начать второй круг регулярного сезона Еврокубка, - сказал перед матчем тренер «Локо» Лука Банки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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