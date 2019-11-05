В Сочи мужчина упал с высоты

СЕГОДНЯ 15:04 2019-11-05T15:34:33+03:00

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В Сочи мужчина упал с подпорной стены вчера, 4 ноября. Он получил травмы, но смог вызвать спасателей. На вопрос, как он оказался в месте, непривычном для туристических маршрутов, мужчина ответил, что ведет отшельнический образ жизни. Он ночует на улице в палатке.

- 61-летнего пострадавшего положили на жесткие носилки и пронесли 300 метров, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе "Кубань-СПАС".

Позже его госпитализировали со множественными травмами.

Напомним, в Сочи женщина заблудилась в районе хребта Алек. Она пошла за грибами, но потерялась. Туристка отправила спасателям данные своей геолокации. Прибыв в указанный квадрат поиска, используя ракетницы, спасатели ЮРПСО МЧС нашли потерявшуюся 63-летнюю сочинку. Она блуждала в районе поселка Леселидзе, на удалении около 200 метров от дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU