В Краснодаре на 2 дня закроют для проезда участок улицы им. Фрунзе

СЕГОДНЯ 16:09 2019-11-05T16:09:13+03:00

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В краевой столице с 22:00 5 ноября до 5 утра 7 числа закроют для проезда автомобилей улицу Фрунзе на участке от Буденного до Северной. В частности, нельзя будет пересечь улицу Калинина. Рабочие будут трудиться 2 ночи – сначала заменят пути, а потом восстановят асфальтовое покрытие.

- Расписание движения трамваев из-за ремонта никаких изменений не претерпит. Менять полотно приходится из-за повреждения его грузовиками, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда перекрываемого участка. На время ремонтных работ его ограничат временными дорожными знаками.

Напомним, в краевой столице вечером 6 и 7 ноября трамваи № 4,5,8,11 изменят движение. Это произойдет из-за ремонта полотна на пересечении улиц Гоголя и Седина.

ИСТОЧНИК KP.RU