Дедушку 4-летнего мальчика, попавшего под поезд, осудят в Горячем Ключе

СЕГОДНЯ 16:17 2019-11-05T16:20:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Горячем Ключе завершилось расследование трагической гибели 4-летнего ребенка под поездом "Адлер-Краснодар". В его смерти обвиняют 71-летнего дедушку, который повел мальчика через опасный железнодорожный переход.

- Пожилой мужчина 23 сентября около 10 утра находился с внуком в районе перегона «Саратовская - Псекупс», - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Южного СУТ. - Он грубо нарушил правила дорожного движения и оставил мальчика без присмотра, отойдя на 5-8 метров.

Ребенок в тот же момент попал под "Ласточку" из Адлера в Краснодар. Предотвратить столкновение машинист поезда не имел никакой возможности.

Сейчас уголовное дело находится у прокурора для утверждения. После оно будет направлено в суд. Дедушке погибшего мальчика грозит тюремное заключение. Однако он по-прежнему находится в шоковом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU