2019-11-05T16:28:40+03:00
Происшествия

Жителя Кубани подозревают в жестоком убийстве

Трагедия произошла в Белореченском районе
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье «Убийство» в отношении 31-летнего жителя Отрадненского района.

- Как установило следствие, мужчина приехал на заработки в поселок Первомайский Белореченского района, где проживал в доме со своим 40-летним знакомым. 2 ноября они распивали спиртные напитки и между ними возник конфликт. По словам подозреваемого, мужчины вышли на улицу, где он нанес оппоненту не менее 15 ударов ножом в область грудной клетки. После этого подозреваемый скрылся с места преступления, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Полицию вызвала женщина, которая стала свидетелем ЧП. На место происшествия прибыли медики, но спасти потерпевшего они не смогли. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника удалось быстро задержать. В данный момент мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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