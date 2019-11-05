Жителя Кубани подозревают в жестоком убийстве

СЕГОДНЯ 16:28 2019-11-05T16:28:40+03:00

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В Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье «Убийство» в отношении 31-летнего жителя Отрадненского района.

- Как установило следствие, мужчина приехал на заработки в поселок Первомайский Белореченского района, где проживал в доме со своим 40-летним знакомым. 2 ноября они распивали спиртные напитки и между ними возник конфликт. По словам подозреваемого, мужчины вышли на улицу, где он нанес оппоненту не менее 15 ударов ножом в область грудной клетки. После этого подозреваемый скрылся с места преступления, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Полицию вызвала женщина, которая стала свидетелем ЧП. На место происшествия прибыли медики, но спасти потерпевшего они не смогли. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника удалось быстро задержать. В данный момент мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU