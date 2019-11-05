В Краснодаре изменят схему движения по улице Аэропортовской

СЕГОДНЯ 16:47 2019-11-05T16:47:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В краевой столице 25 ноября изменится схема организации дорожного движения по улице Аэропортовской на участке от Фадеева и Восточным Обходом. С этого дня здесь запретят остановку и стоянку автомобилей. Для этого установят соответствующие дорожные знаки.

- Данная мера принимается для повышения безопасности дорожного движения. Также из-за припаркованного транспорта на данном участке возникают заторы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Водителей просят быть внимательнее, и строго следовать предписаниям дорожных знаков.

Напомним, в Краснодаре с 22:00 5 ноября до 5 утра 7 числа закроют для проезда автомобилей улицу Фрунзе на участке от Буденного до Северной. В частности, нельзя будет пересечь улицу Калинина. Рабочие будут трудиться 2 ночи – сначала заменят пути, а потом восстановят асфальтовое покрытие.

ИСТОЧНИК KP.RU