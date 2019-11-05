В Краснодаре разработали концепцию новогоднего украшения города

СЕГОДНЯ 16:59 2019-11-05T17:06:17+03:00

В 2019 году она будет отличаться лаконичностью

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В мэрии Краснодара представили рекомендации по оформлению витрин и фасадов к Новому году. Их разработал департамент архитектуры и градостроительства.

- В ближайшее время с бизнесменами краевой столицы проведут встречи, чтобы донести до них основные положения разработанной концепции. В текущем году она отличается лаконичностью, что позволит им без особых затрат украсить магазины, кафе и офисные здания в едином стиле, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что при составлении рекомендаций в мэрии опирались на предыдущий опыт, а также советовались с предпринимателями.

Напомним, Краснодарский край стал третьим в стране по числу индивидуальных предпринимателей. При этом Кубань попала в десятку регионов РФ с наиболее привлекательным инвестиционным климатом. Об этом стало известно в рамках форума «Дело за малым».

ИСТОЧНИК KP.RU