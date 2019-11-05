В Краснодаре прошел прием предпринимателей

СЕГОДНЯ 17:14 2019-11-05T17:14:05+03:00

Предоставить жалобу или обращение Уполномоченному и прокурору края могли все желающие бизнесмены

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Борис Титов в рамках своего визита в Краснодар провел совместный прием Ббизнесменов с прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорем Якимчиком. В мероприятии также приняли участие сотрудники прокуратуры и представители краевых средств массовой информации.

В ходе приема предприниматели жаловались на незаконное уголовное преследование, препятствия в реализации своих прав со стороны районных администраций и даже на неисполнение обязательств ресурсоснабжающих компаний. В адрес Уполномоченного и прокурора края поступило и коллективное обращение. Рекламные организации и общественное объединение предприятий транспортной отрасли Кубани жаловались на администрацию Краснодара, выдавшую транспортным компаниям города рекомендации не размещать рекламу на кузове подвижного состава общественного транспорта.

Все поступившие жалобы были приняты к рассмотрению Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей и прокуратурой края.

В случае нарушения прав и законных интересов, бизнесмены могут обратиться в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае.