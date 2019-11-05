В Краснодаре нашли пропавшую почти месяц назад семейную пару

СЕГОДНЯ 18:06 2019-11-05T18:06:52+03:00

Сейчас они беседуют с полицейскими

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В Краснодаре полицейские разыскали супружескую пару, которая 12 октября перестала выходить на связь с родными. Об этом «КП» - Кубань» сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, поисками 51-летней Елены Кудрявцевой и 50-летнего Константина Чередниченко занимались правоохранители и волонтеры. Правда, сложность была в том, что никто из родных не знал, куда могла направиться семья. О своих планах они никому не сообщили. Потому никто не знал, в чем были одеты супруги.

Родственники написали заявление о пропаже в полицию, попросили помочь в поисках и всех неравнодушных. И вот спустя почти месяц тишины, хорошие новости - супруги нашлись, помощь медиков им не требуется.

- Они живы, с ними все в порядке, - заверили «КП» - Кубань» в краевом главке.

Сейчас с ними беседуют правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU