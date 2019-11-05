2019-11-05T17:36:39+03:00
Недвижимость

Кубань практически полностью газифицируют к 2030 году

Такую задачу поставили местные власти
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Уровень газификации в Краснодарском крае к 2030 году должен достигнуть 95%. Уже сегодня этот показатель составляет 83%, что значительно выше, чем в среднем по стране.

- Провести голубое топливо получается не во всех муниципалитетах региона. Например, в Туапсинском районе из-за сложного рельефа местности уровень газификации не превышает 15%. В общей сложности, в регионе около 500 населенных пунктов не подключены к сетям газораспределения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Одним из факторов, который сдерживает газификацию на Кубани, остается высокая стоимость проектирования сетей. Из-за этого муниципалитеты не могут вести ее за собственные средства.

Чтобы построить необходимые участки газопровода необходимо увеличить финансирование краевой программы развития ТЭК на 300 млн рублей в год. Этот вопрос сейчас находится в проработке. Окончательное решение по нему примут в феврале, когда депутаты ЗСК будут рассматривать окончательный вариант регионального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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