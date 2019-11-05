В Краснодаре ограничат движение по улице Гоголя
В краевой столице 6 ноября ограничат движение по улице Гоголя на участке от. Красноармейской до Красной. Это связано с проведением съезда одной из политических партий. Проехать по Гоголя нельзя будет с 6 утра до окончания мероприятия.
- Стоянку для участников съезда организуют по Гоголя и Ленина на участке от Красноармейской до Красной, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, на перекрываемом участке установят временные дорожные знаки и ограждения.
Напомним, в Краснодаре 25 ноября изменится схема организации дорожного движения по улице Аэропортовской на участке от Фадеева и Восточным Обходом. С этого дня здесь запретят остановку и стоянку автомобилей. Для этого установят соответствующие дорожные знаки. Данная мера принимается для повышения безопасности дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU