2019-11-05T17:48:45+03:00
Общество

В Краснодаре ограничат движение по улице Гоголя

Проехать здесь нельзя будет в течении нескольких часов
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В краевой столице 6 ноября ограничат движение по улице Гоголя на участке от. Красноармейской до Красной. Это связано с проведением съезда одной из политических партий. Проехать по Гоголя нельзя будет с 6 утра до окончания мероприятия.

- Стоянку для участников съезда организуют по Гоголя и Ленина на участке от Красноармейской до Красной, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, на перекрываемом участке установят временные дорожные знаки и ограждения.

Напомним, в Краснодаре 25 ноября изменится схема организации дорожного движения по улице Аэропортовской на участке от Фадеева и Восточным Обходом. С этого дня здесь запретят остановку и стоянку автомобилей. Для этого установят соответствующие дорожные знаки. Данная мера принимается для повышения безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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