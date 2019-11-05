2019-11-05T18:16:23+03:00
Общество

На Кубани на поддержку муниципальных детских лагерей потратили 80 млн рублей

Деньги тратят на первостепенные нужды, зарплаты и ремонт
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

Муниципальные детские лагеря Краснодарского края в 2019 году получили 80 млн рублей в виде материальной поддержки. Деньги направляли на оплату питания воспитанников, зарплаты сотрудников, ремонт и покупку спортивного инвентаря.

- Сейчас ведут ремонтные работы в лагере «Факел», расположенном в станице Новоминской. Каждое лето здесь отдыхают порядка 500 школьников. Рабочие меняют кровлю, окна и двери, укрепляют фундамент. Полностью привести здание в порядок планируют к новому году. На ремонт потратили около 9 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Мероприятия по организации безопасного отдыха входят в межведомственный план в рамках Десятилетия детства. В этом году поддержку получили 10 муниципалитетов Краснодарского края для 13 учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубанские полицейские завели более 50 уголовных дел, касающихся долевого строительства
В Краснодаре нашли пропавшую почти месяц назад семейную пару
В Краснодаре ограничат движение по улице Гоголя
Кубань практически полностью газифицируют к 2030 году
При участии Уполномоченного по факту хищения имущества предприятия возбуждено уголовное дело
В Краснодаре прошел прием предпринимателей
Краснодарский край стал третьим в стране по числу индивидуальных предпринимателей
В Краснодаре разработали концепцию новогоднего украшения города
В Краснодаре изменят схему движения по улице Аэропортовской
Предполагаемого виновника пожара в многоэтажке Краснодара ищет полиция
Жителя Кубани подозревают в жестоком убийстве
Дедушку 4-летнего мальчика, попавшего под поезд, осудят в Горячем Ключе
В Краснодаре на 2 дня закроют для проезда участок улицы им. Фрунзе
В Сочи мужчина упал с высоты
«Локомотив-Кубань» в Краснодаре сыграет матч-реванш против «Ритас»
При участии Уполномоченного по факту хищения имущества предприятия возбуждено уголовное дело
В Краснодаре прошел прием предпринимателей
Краснодарский край стал третьим в стране по числу индивидуальных предпринимателей
ВТБ Лизинг передал клиентам более 20 тысяч автомобилей