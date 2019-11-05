На Кубани на поддержку муниципальных детских лагерей потратили 80 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:16 2019-11-05T18:16:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Муниципальные детские лагеря Краснодарского края в 2019 году получили 80 млн рублей в виде материальной поддержки. Деньги направляли на оплату питания воспитанников, зарплаты сотрудников, ремонт и покупку спортивного инвентаря.

- Сейчас ведут ремонтные работы в лагере «Факел», расположенном в станице Новоминской. Каждое лето здесь отдыхают порядка 500 школьников. Рабочие меняют кровлю, окна и двери, укрепляют фундамент. Полностью привести здание в порядок планируют к новому году. На ремонт потратили около 9 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Мероприятия по организации безопасного отдыха входят в межведомственный план в рамках Десятилетия детства. В этом году поддержку получили 10 муниципалитетов Краснодарского края для 13 учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU