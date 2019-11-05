Кубанские полицейские завели более 50 уголовных дел, касающихся долевого строительства

СЕГОДНЯ 18:47 2019-11-05T18:47:36+03:00

Их количество выросло, по сравнению с 2018 годом

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С начала 2019 года полиция Краснодарского края направила в суд 56 уголовных дел, возбужденных по фактам нарушений в сфере долевого строительства. Это на 11 больше, чем годом ранее.

- Ведется расследование в отношении почти 100 человек по более чем 400 эпизодам, - рассказал «КП» - Кубань» начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев.

Потерпевшими по уголовным делам признаны свыше 6 тысяч человек, а нанесенный ущерб оценивается более чем в 9 млрд рублей. Уже приняты меры, которые позволят возместить более пяти миллиардов.

Также, по словам Андреева, кубанские полицейские в 2019 году зафиксировали более 3 тысяч преступлений, совершенных в сфере экономики. Силовики смогли предотвратить свыше 750 случаев коррупции.

Напомним, в кубанской столице в эксплуатацию ввели долгострой. Правда, сделать это удалось только после вмешательства прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU