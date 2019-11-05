Более 1300 жительниц Кубани смогут пройти профподготовку

СЕГОДНЯ 19:43 2019-11-05T19:43:32+03:00

Повышать квалификацию они будут в рамках нацпроекта «Демография»

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Жительницы Кубани, которые находятся в декретном отпуске или имеют детей дошкольного возраста и ищут работу, смогут пройти бесплатную профподгтотовку и курсы повышения квалификации. Ожидается, что в 2020 году это сделают более 1300 женщин.

- Данная программа работает в регионе с 2007 года. На ее реализацию в региональном бюджете заложено 2,5 млн рублей. В данный момент обучение проходят около 300 женщин, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Основные направления – это повышение квалификации и переподготовка в торговле, бухгалтерии, здравоохранении. Специалисты охватывают до 120 профессий. Курсы могут длиться до 500 часов.

Стоит добавить, что профессиональную подготовку проходят также жители Кубани предпенсионного возраста. Из 2,5 тысяч человек, окончивших курсы, 98% остались на рабочих местах либо трудоустроились.

ИСТОЧНИК KP.RU