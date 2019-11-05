2019-11-05T21:18:48+03:00
Происшествия

Подозреваемым в разбойном нападении на дом родителей Мурата Ахеджака продлили арест на полгода

Под стражей они останутся до 22 апреля 2020 года
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Оба подсудимых не признают свою вину.Оба подсудимых не признают свою вину.
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В Тахтамукайском районном суде прошло первое заседание по громкому уголовному делу о разбойном нападении на семью бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», служитель Фемиды продлил меру пресечения обвиняемым еще на полгода - в СИЗО они останутся до 22 апреля 2020 года. Основное судебное разбирательство по делу начнется в пятницу, 15 ноября.

- В процессе будет участвовать представитель Генеральной прокуратуры России в Северо-Кавказском федеральном округе, - добавили в пресс-службе суда.

Напомним, на скамье подсудимых сейчас находятся два краснодарца - Вячеслав Пономарев и Иван Кононенко. По версии следствия, именно они вместе с группой неизвестных вошли в дом и напали на спящих членов семьи Мурата Ахеджака.

- Похитив денежные средства и имущество на сумму более чем 5,5 миллиона рублей, они скрылись, - сообщали ранее в Генпрокуратуре России.

Стоит отметить, что изначально мужчинам вменяли убийство и разбойное нападение. Однако накануне им предъявили обвинения только по одной статье - ч. 4 ст. 162 УК РФ «Нападение в целях хищения чужого имущества в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия с незаконным проникновением в жилище». Если суд признает их вину, то за решеткой они могут оказаться до 15 лет.

Стоит сказать, что сами обвиняемые свою вину полностью отрицают, утверждая, что на месте преступления их не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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