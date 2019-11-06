2019-11-06T09:37:56+03:00
Происшествия

В Туапсе возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки

Ущерб составил более 1,7 миллион рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: прокуратура Краснодарского краяФото: прокуратура Краснодарского края
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В Туапсе прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного законодательства в деятельности ООО «Спецстрой-Инжиниринг».

В 2018 году администрацией был заключен муниципальный контракт с организацией на выполнение работ в рамках ликвидации последствий ЧС.

- Выяснилось, что наносы, образовавшиеся в русле реки Паук, в нарушение требований действующего законодательства были вывезены и размещены в русле реки Туапсе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ущерб составил более 1,7 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

Напомним, с начала 2019 года полиция Краснодарского края направила в суд 56 уголовных дел, возбужденных по фактам нарушений в сфере долевого строительства. Это на 11 больше, чем годом ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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