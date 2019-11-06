«Локомотив-Кубань» уступил литовскому «Ритасу»

СЕГОДНЯ 07:40 2019-11-06T07:40:20+03:00

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«Локомотив-Кубань» открыл второй круг группового этапа Еврокубка домашним матчем против «Ритас». Встреча прошла в «Баскет-Холле» 5 ноября. Краснодарцы проиграли на своей площадке литовскому «Ритасу» -82:87

- Проиграв первую четверть, кубанцы взяли реванш во второй -23:19. Но два следующих периода остались за гостями. Самым результативным в составе «Локо» стал Дмитрий Кулагин, который набрал 18 очков. Это четвертое поражение краснодарцев в шести встречах. Они занимают четвертое место в группе В, - сообщает пресс-служба «Локомотив-Кубань».

В следующем матче «Локомотив-Кубань» в Италии встретится с местной «Уманой» 13 ноября.

Напомним, кубанский дзюдоист взял «золото» на международных соревнованиях в Австралии. Михаил Игольников стал победителем открытого турнира Океании.

ИСТОЧНИК KP.RU