В октябре врачи поезда «Диспансеризация» проконсультировали 550 жителей Кубани

СЕГОДНЯ 08:38 2019-11-06T08:38:51+03:00

Медики провели пять выездов в муниципалитеты

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Команда из 16 краевых врачей в октябре посетила Усть-Лабинский, Приморско-Ахтарский, Славянский, Динской и Выселковский районы.

- В поезде «Диспансеризация» местные жители сдавали общий и биохимический анализы крови, проходили флюорографию и маммографию, УЗИ, ЭКГ и антропометрию. Всего обследование прошли 550 человек, – сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

- Мобильный автопоезд позволяет обеспечить доступность первого этапа диспансеризации для жителей небольших сел и поселков, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

За пять лет в рамках диспансеризации специалисты автопоезда проконсультировали более 19 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU