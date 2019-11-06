В Сочи приступили к ремонту речной набережной
В Сочи капитально отремонтируют обе стороны речной набережной от Комсомольского сквера до Краснодарского кольца. В ближайшее время здесь будут обустроены детские площадки, расширены зоны для занятий уличным спортом, отремонтированы фонари.
Увеличится количество парковой мебели, урн. В новом виде появится велосипедная дорожка, которая будет визуально выделена.
- Тактильная плитка останется, а поврежденные фрагменты будут заменены, - сообщил заместитель директора департамента строительства администрации города Сочи Дмитрий Таксиди.
- Ремонтные работы завершатся к концу декабря, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU