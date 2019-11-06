2019-11-06T09:07:51+03:00
Общество

В Сочи приступили к ремонту речной набережной

Работы завершатся к концу декабря
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи капитально отремонтируют обе стороны речной набережной от Комсомольского сквера до Краснодарского кольца. В ближайшее время здесь будут обустроены детские площадки, расширены зоны для занятий уличным спортом, отремонтированы фонари.

Увеличится количество парковой мебели, урн. В новом виде появится велосипедная дорожка, которая будет визуально выделена.

- Тактильная плитка останется, а поврежденные фрагменты будут заменены, - сообщил заместитель директора департамента строительства администрации города Сочи Дмитрий Таксиди.

- Ремонтные работы завершатся к концу декабря, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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