СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-06T09:41:10+03:00

На Кубани колдунья, которая за деньги «очистила» от порчи родителей девочки, пойдет под суд Фото: Архив "КП"

За обман ей грозит до 5 лет тюрьмы

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Уголовное дело в отношении 30-летней приезжей из ближнего зарубежья направлено в суд для рассмотрения по существу. Сейчас она находится под стражей. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, женщина под предлогом снятия порчи обманула девочку-подростка. Возвращаясь домой, школьница встретила на улице незнакомую женщину. Она рассказал ей про порчу, под воздействием которой находятся родители подростка.

Чтобы избавиться от этого, необходимо было провести специальный обряд, для которого нужны деньги и ювелирные украшения. Девочка из благих намерений вынесла из дома 115 тысяч рублей и драгоценностей на 92 тысячи рублей. После обвиняемая отдала подростку две монеты и пояснила, что обряд сработает, когда они поменяют цвет. Тогда же она обещала вернуть все деньги.

- 30-летнюю жительницу ближнего зарубежья задержали по месту ее временного проживания в Крыловском районе, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU