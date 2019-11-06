В Брюховецком районе оштрафовали директора банкротного предприятия
Прокуратура Брюховецкого района провела проверку деятельности директора банкротного предприятия ООО «АМОСтрой».
- Было установлено, что руководитель организации незаконно препятствовал деятельности конкурсного управляющего. Он не передавал ему имущество и документы фирмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В отношении директора банкротного предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве). Арбитражный суд Краснодарского края привлек директора к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Напомним, в Туапсе возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки. Ущерб составил более 1,7 миллион рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU