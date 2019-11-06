2019-11-06T10:01:15+03:00
Общество

В Краснодаре отремонтировали первую дорогу из плана 2020 года

Весь участок открыт для проезда, уже готова разметка
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевой столице отремонтировали первую дорогу из плана 2020 года. Это подъездная дорога к поселку Лазурному протяженностью 2 километра. Сейчас в Краснодаре приводят в порядок еще три улицы, запланированные к ремонту на 2020 год.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, участок отремонтировали за две недели. Работы шли весь световой день, движение транспорта ограничивали по одной из двух полос.

Здесь сделали фрезерование проезжей части, усилили основание, уложили новый асфальт, привели в порядок обочины, установили знаки, нанесли дорожную разметку термопластиком.

- Через несколько суток после завершения ремонта с улицы украли два новых столба. Сами знаки уже восстанавливает подрядчик, а по факту кражи заявление передано в полицию, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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