В Сочи из реки Мзымта незаконно добывали гравий
В Сочи природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства при проведении дноуглубительных работ у берегов реки Мзымта в Адлерском районе.
Организации, которые чистили объект, не принимали мер по сохранению обитающих в реке водных биологических ресурсов. Также в министерство природных ресурсов края не предоставлялась информация о выполнении условий водопользования. К тому же у берегов реки незаконно добывали песчано-гравийную смесь.
- Был причинен значительный вред кормовым организмам на сумму свыше 20,6 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Возбуждено уголовное дело по ст. 257 УК РФ. Установлен запрет на осуществление работ, связанных с изменением дна и берегов реки Мзымта и вывозом песчано-гравийной смеси.
ИСТОЧНИК KP.RU