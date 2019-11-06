СЕГОДНЯ 10:15 2019-11-06T10:15:40+03:00

В Сочи из реки Мзымта незаконно добывали гравий Фото: Архив "КП"

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В Сочи природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства при проведении дноуглубительных работ у берегов реки Мзымта в Адлерском районе.

Организации, которые чистили объект, не принимали мер по сохранению обитающих в реке водных биологических ресурсов. Также в министерство природных ресурсов края не предоставлялась информация о выполнении условий водопользования. К тому же у берегов реки незаконно добывали песчано-гравийную смесь.

- Был причинен значительный вред кормовым организмам на сумму свыше 20,6 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбуждено уголовное дело по ст. 257 УК РФ. Установлен запрет на осуществление работ, связанных с изменением дна и берегов реки Мзымта и вывозом песчано-гравийной смеси.

ИСТОЧНИК KP.RU