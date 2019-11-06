В станице Динской приставы арестовали 7 машин

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-06T10:25:26+03:00

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В Динском районе приставы арестовали 7 автомобилей, принадлежащих должникам. Совместно с районным ОГИБДД сотрудники УФССП провели очередной рейд с применением АПК «Дорожный пристав».

- Должников «ловили» в районе железнодорожного переезда. За один день в отношении неплательщиков было составлено 7 актов ареста имущества. Во всех случаях это были автомобили должников, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Некоторые граждане решили все на месте. К их услугам был предоставлен переносной терминал. Были исполнены требования на общую сумму порядка 150 тысяч рублей. Еще 20 должников получили вызовы на прием к судебному приставу.

ИСТОЧНИК KP.RU