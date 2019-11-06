СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-06T10:37:47+03:00

В Анапе тренера осудят за гибель 17-летнего парня в море Фото: Архив "КП"

Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности

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В Анапе завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности 17-летнему жителю Крымского района вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ).

Мужчина работал тренером в МБУ «Центр спортивной подготовки «Крымский»» Крымского района. Он был старшим в группе несовершеннолетних спортсменов секции пулевой стрельбы.

18 июня мужчина с подростками поехал на один день в станицу Благовещенскую. Они пришли на дикий пляж, где обвиняемый разрешил детям купаться в Черном море. В результате погиб 17-летний спортсмен, тело которого было обнаружено без признаков жизни.

- Уголовное дело возбудили по материалам, поступившим из органов прокуратуры. Оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU