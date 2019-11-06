2019-11-06T11:03:07+03:00
Происшествия

В Сочи у местной жительницы списали с карты 60 тысяч рублей

Женщина оставила сумку на улице без присмотра
Александра ПОДУШКО
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В Сочи у местной жительницы списали с карты 60 тысяч рублейВ Сочи у местной жительницы списали с карты 60 тысяч рублей
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В дежурную часть Адлерского отдела Сочи обратилась местная жительница. Она рассказала, что из ее сумки пропала банковская карта, а чуть позже со счета списали более 60 тысяч рублей.

Вскоре установили личность подозреваемого. Ранее судимого 54-летнего жителя Анапы задержали. Он признался, что увидел на лавочке дамскую сумочку, оставленную хозяйкой без присмотра. Мужчина похитил банковскую карту, снял с нее деньги, которые уже успел потратить.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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