На Кубани задержали мужчину, который пытался проникнуть в чужой дом

СЕГОДНЯ 11:13 2019-11-06T11:13:36+03:00

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В Курганинске на пульт централизованной охраны поступил сигнал «Тревога» из охраняемого частного дома по улице 50 лет Победы.

- По указанному адресу выехали росгвардейцы. Они обнаружили следы незаконного проникновения, после чего задержали в доме мужчину, который пытался убежать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Злоумышленник попал в дом, разбив стеклопакет камнем. Задержанным оказался 33-летний житель Республики Адыгея. Для дальнейшего разбирательства его передали полиции. Известно, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности

Напомним, на Кубани колдунья, которая за деньги «очистила» от порчи родителей девочки, пойдет под суд. За обман ей грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU