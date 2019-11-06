Кубанская спортсменка завоевала серебряную медаль на молодежном первенстве Европы по дзюдо

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-06T11:33:26+03:00

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Молодежное первенство Европы по дзюдо прошло в Удмуртии. В соревнованиях участвовали более 200 атлетов из 33 стран. Краснодарский края представляла туапсинка Данна Нагучева.

- Данна Нагучева в первый день турнира завоевала серебряную медаль и титул вице-чемпионки. Девушка боролась в весовой категории «57 кг». Она обыграла трех спортсменок, но после стремительной атаки уступила грузинке Этери Липартелиани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Российская сборная выиграла в медальном зачете. В копилке спортсменов 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Дзюдоисты, завоевавшие медали, попадут во взрослую сборную страны.

ИСТОЧНИК KP.RU