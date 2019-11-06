Кубанская спортсменка завоевала серебряную медаль на молодежном первенстве Европы по дзюдо
Молодежное первенство Европы по дзюдо прошло в Удмуртии. В соревнованиях участвовали более 200 атлетов из 33 стран. Краснодарский края представляла туапсинка Данна Нагучева.
- Данна Нагучева в первый день турнира завоевала серебряную медаль и титул вице-чемпионки. Девушка боролась в весовой категории «57 кг». Она обыграла трех спортсменок, но после стремительной атаки уступила грузинке Этери Липартелиани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Российская сборная выиграла в медальном зачете. В копилке спортсменов 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Дзюдоисты, завоевавшие медали, попадут во взрослую сборную страны.
ИСТОЧНИК KP.RU