На Кубани фермерам-садоводам выделили 50 миллионов рублей на гранты

СЕГОДНЯ 12:17 2019-11-06T12:17:53+03:00

Деньги можно потратить на закладку садов интенсивного типа с установкой шпалеры и системы капельного орошения

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Минсельхоз Краснодарского края начал прием документов от фермерских хозяйств на участие в конкурсе по предоставлению господдержки в рамках краевой программы «Малый сад». Из бюджета выделили 50 миллионов рублей.

- Программа поддержки создана по поручению губернатора Вениамина Кондратьева и действует с 2018 года. В ней могут принять участие КФХ, действующее не менее года. Деньги можно потратить на закладку садов интенсивного типа с установкой шпалеры и системы капельного орошения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Максимальный размер гранта – 3 миллиона рублей. Он может покрывать до 80 процентов затрат и расходоваться в течение 24 месяцев, – пояснили в управлении малых форм хозяйствования и сельхозкооперации краевого минсельхоза.

ИСТОЧНИК KP.RU