Исполняющий обязанности главы Ейского района Виктор Ляхов был фигурантом уголовного дела

СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-06T13:27:08+03:00

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30 октября стало известно о досрочном сложении полномочий главы Ейского района Юрия Келембета. Он руководил муниципальным образованием последние 4 года. В ходе заседания парламентариям представили заместителя главы Ейского района Виктора Ляхова. Он был назначен на этот пост 30 октября.

В 2017 году Ляхов, находясь в должности начальника Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова, стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняли по части 3 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, он давал указание своим подчиненным забрать у преподавателей и гражданского персонала училища премии. В качестве пострадавших значились 23 человека. Он не отрицал, что отобрал у своих сотрудников премии, однако, по его словам, полученная таким путем сумма была потрачена на нужды училища.

В ноябре 2017 года материалы дела были переданы в Краснодарский военный гарнизонный суд. А вскоре уголовное дело было прекращено, подозреваемому назначили штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU