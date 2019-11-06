2019-11-06T13:27:08+03:00
Общество

Исполняющий обязанности главы Ейского района Виктор Ляхов был фигурантом уголовного дела

Он отбирал у подчиненных премии
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

30 октября стало известно о досрочном сложении полномочий главы Ейского района Юрия Келембета. Он руководил муниципальным образованием последние 4 года. В ходе заседания парламентариям представили заместителя главы Ейского района Виктора Ляхова. Он был назначен на этот пост 30 октября.

В 2017 году Ляхов, находясь в должности начальника Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова, стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняли по части 3 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, он давал указание своим подчиненным забрать у преподавателей и гражданского персонала училища премии. В качестве пострадавших значились 23 человека. Он не отрицал, что отобрал у своих сотрудников премии, однако, по его словам, полученная таким путем сумма была потрачена на нужды училища.

В ноябре 2017 года материалы дела были переданы в Краснодарский военный гарнизонный суд. А вскоре уголовное дело было прекращено, подозреваемому назначили штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Портфель кредитов населению Альфа-Банка составит 620 млрд рублей на конец 2019 года
В Сочи в микрорайоне Кудепста построят детский спортивный комплекс и парк
В Анапе водителя, пролившего бетон на дорогу, привлекли к административной ответственности
С начала года на Кубани произведено сельхозпродукции на 304,4 млрд рублей
В Краснодаре пройдет выставка памяти художника-живописца Эдуарда Данильяна
В Новороссийске парень из-за претензий зарезал свою 54-летнюю любовницу
На Кубани фермерам-садоводам выделили 50 миллионов рублей на гранты
Кубанская спортсменка завоевала серебряную медаль на молодежном первенстве Европы по дзюдо
На Кубани задержали мужчину, который пытался проникнуть в чужой дом
В Сочи у местной жительницы списали с карты 60 тысяч рублей
В Анапе тренера осудят за гибель 17-летнего парня в море
В станице Динской приставы арестовали 7 машин
В Сочи из реки Мзымта незаконно добывали гравий
В Краснодаре отремонтировали первую дорогу из плана 2020 года
В Брюховецком районе оштрафовали директора банкротного предприятия
На Кубани колдунья, которая за деньги «очистила» от порчи родителей девочки, пойдет под суд
В Сочи приступили к ремонту речной набережной
В октябре врачи поезда «Диспансеризация» проконсультировали 550 жителей Кубани
Лесная подстилка загорелась в Северском районе
«Локомотив-Кубань» уступил литовскому «Ритасу»
В Туапсе возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки
Подозреваемым в разбойном нападении на дом родителей Мурата Ахеджака продлили арест на полгода
Более 1300 жительниц Кубани смогут пройти профподготовку