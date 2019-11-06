2019-11-06T12:53:18+03:00
Происшествия

В Новороссийске парень из-за претензий зарезал свою 54-летнюю любовницу

Скорая не успела спасти женщину
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске парень из-за претензий зарезал свою 54-летнюю любовницуВ Новороссийске парень из-за претензий зарезал свою 54-летнюю любовницуФото: Архив "КП"
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В Новороссийске26-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве 54-летней местной жительницы (ч.1 ст.105 УК РФ).

С весны 2019 года молодой человек арендовал комнату в доме потерпевшей. Вскоре они с хозяйкой дома стали сожительствовать.

Вечером 26 октября любовники выпивали. Женщина начала требовать от молодого человека больше внимания. Они поссорились. Во время конфликта обвиняемый несколько раз ударил женщину ножом в грудную клетку.

Парень вызвал полицейских и скорую. Врачи констатировали смерть потерпевшей от полученных ранений.

- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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