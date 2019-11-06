В Краснодаре пройдет выставка памяти художника-живописца Эдуарда Данильяна

СЕГОДНЯ 13:08 2019-11-06T13:08:45+03:00

Будут представлены лучшие работы, выполненные в жанре натюрморт и пейзаж

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7 ноября в 16:00 в Краснодаре в краевом художественном музее имени Коваленко откроется выставка памяти художника-живописца Эдуарда Данильяна. Он руководил Краснодарским художественным училищем 22 года.

- Эдуард Павлович многое сделал для учебного заведения – и по технической оснащенности, и по уровню подготовки. Многие выпускники училища стали известными художниками и за пределами России: Блохин, Нечитайло, Ерышев, Монастырный, Саидов и другие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Он оставил после себя более ста живописных полотен. На выставке будут представлены лучшие работы, выполненные в жанре натюрморт и пейзаж.

Экспозиция а будет работать с 7 по 17 ноября по адресу: улица Красная, 15.

ИСТОЧНИК KP.RU