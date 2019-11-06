В Анапе водителя, пролившего бетон на дорогу, привлекли к административной ответственности

СЕГОДНЯ 13:38 2019-11-06T13:38:57+03:00

Он выплатит штраф, а также устранит последствия загрязнения [фото]

Изменить размер текста: A A

В Анапе задержали водителя, который пролил содержимое бетономешалки на проезжую часть. Смесь появилась на перекрестках Крестьянская-Шевченко и Шевченко-Астраханская.

- По камерам системы «Безопасный город» выяснили личность виновника. Его привлекли к административной ответственности, выписали протокол и назначили штраф. Также 6 ноября с нарушителем провели профилактическую беседу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Фото: администрация Анапы

Водителю необходимо устранить последствия загрязнения: либо вызвать спецтехнику, либо своими силами. Нарушитель полностью признал свою вину и пообещал, что больше подобное не повторится.

Напомним, на Кубани задержали мужчину, который пытался проникнуть в чужой дом. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU