В Анапе водителя, пролившего бетон на дорогу, привлекли к административной ответственности
В Анапе задержали водителя, который пролил содержимое бетономешалки на проезжую часть. Смесь появилась на перекрестках Крестьянская-Шевченко и Шевченко-Астраханская.
- По камерам системы «Безопасный город» выяснили личность виновника. Его привлекли к административной ответственности, выписали протокол и назначили штраф. Также 6 ноября с нарушителем провели профилактическую беседу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.
Фото: администрация Анапы
Водителю необходимо устранить последствия загрязнения: либо вызвать спецтехнику, либо своими силами. Нарушитель полностью признал свою вину и пообещал, что больше подобное не повторится.
Напомним, на Кубани задержали мужчину, который пытался проникнуть в чужой дом. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU