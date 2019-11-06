Портфель кредитов населению Альфа-Банка составит 620 млрд рублей на конец 2019 года

СЕГОДНЯ 13:55 2019-11-06T13:55:48+03:00

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Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский поделился информацией о том, что повышение розничного портфеля Альфа-Банка в 2020 году сократится приблизительно до 30% по итогам прогнозируемого роста на 40-45% в 2019 году и на 60% в 2018. Так, учитывая, что 80% продаж составляют существующие и понятные банку клиенты, это действительно прибыльное кредитование с риском, доступным для контролирования.

Верхошинский акцентировал внимание на том, что 2 года назад кредитный портфель физическим лицам находился в пределах 250 миллиардов рублей, что нарушает соотношение с 5 млн активных клиентов, пассивами населения, превышающими 1 трлн рублей, а также нескольким триллионами клиентов корпоративного характера. На сегодняшний день положительная динамика — это воплощение внутреннего потенциала, а также выход на заслуженную долю рынка.

Согласно российскому регламенту учета, портфель кредитов населению Альфа-Банка на конец 2019 года составит примерно 620 млрд руб. в сравнении с 440 млрд руб. на конец 2018 года

Отмечается, что финансовый директор банка Алексей Чухлов заявлял о планах Альфа-Банка повысить долю в кредитовании населения для того, чтобы расширить базу клиентов и обеспечить стабильную доходность на ближайшее будущее

ИСТОЧНИК KP.RU