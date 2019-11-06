2019-11-06T13:55:48+03:00
Экономика

Портфель кредитов населению Альфа-Банка составит 620 млрд рублей на конец 2019 года

Какие еще планы у банка
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: Альфа банкФото: Альфа банк
Изменить размер текста:

Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский поделился информацией о том, что повышение розничного портфеля Альфа-Банка в 2020 году сократится приблизительно до 30% по итогам прогнозируемого роста на 40-45% в 2019 году и на 60% в 2018. Так, учитывая, что 80% продаж составляют существующие и понятные банку клиенты, это действительно прибыльное кредитование с риском, доступным для контролирования.

Верхошинский акцентировал внимание на том, что 2 года назад кредитный портфель физическим лицам находился в пределах 250 миллиардов рублей, что нарушает соотношение с 5 млн активных клиентов, пассивами населения, превышающими 1 трлн рублей, а также нескольким триллионами клиентов корпоративного характера. На сегодняшний день положительная динамика — это воплощение внутреннего потенциала, а также выход на заслуженную долю рынка.

Согласно российскому регламенту учета, портфель кредитов населению Альфа-Банка на конец 2019 года составит примерно 620 млрд руб. в сравнении с 440 млрд руб. на конец 2018 года

Отмечается, что финансовый директор банка Алексей Чухлов заявлял о планах Альфа-Банка повысить долю в кредитовании населения для того, чтобы расширить базу клиентов и обеспечить стабильную доходность на ближайшее будущее

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Кубани пожаловались на военных
В 2019 году 36 кубанских поликлиник получат новое оборудование
«Ростелеком», МТС и Huawei представили решение по подключению к мобильной связи удаленных поселков в Краснодарском крае
«ТНС энерго Кубань» предупреждает о случаях мошенничества при замене счетчика
Краснодарцев приглашают взглянуть на оружие революции
Краснодар 6 ноября может побить температурный рекорд 30-летней давности
В Краснодаре выросло количество безработных
Десятибалльно: в Краснодаре улица Тургенева застряла в пробке
Уполномоченный защитил права предпринимателя
На Яблоновском мосту в Краснодаре «Газель» снесла габаритную раму
В Сочи в микрорайоне Кудепста построят детский спортивный комплекс и парк
В Анапе водителя, пролившего бетон на дорогу, привлекли к административной ответственности
С начала года на Кубани произведено сельхозпродукции на 304,4 млрд рублей