На Яблоновском мосту в Краснодаре «Газель» снесла габаритную раму

СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-06T14:34:58+03:00

Габаритная рама у Яблоновского моста со стороны Краснодара пока цела Фото: krd.ru

На этот раз ограничители простояли три дня

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Новую габаритную раму, установленную перед Яблоновским мостом 3 ноября, снова снесли. На этот раз ограничения проигнорировал водитель «Газели».

Габаритные рамки.

Около часа ночи 6 ноября мужчина сбил свежую конструкцию. К счастью, в этот момент рядом не было автомобилей, в результате ДТП никто не пострадал.

Габаритная рама от удара разлетелась Фото: typodar

Ограничения движения грузового транспорта и автобусов по Яблоновском мосту вступили в силу 12 июля. Тогда же на обоих берегах установили габаритные рамы. Они продержались около суток и были сбиты ночью водителями двух автобусов.

3 ноября рамы вернулись на место, а перед ними установили облегченные «габаритные предохранители», которые должны были предупредить водителей, игнорирующих дорожные знаки. Легкую конструкцию снесли спустя несколько часов после установки, а 6 ноября «Газель» протаранила саму габаритную раму.

- На Яблоновском мосту снесли габаритные «ворота» со стороны поселка Яблоновского на въезд в Краснодар. Остались еще одни. Сигнальные предохранители ломали и быстро ремонтировали уже трижды. Перекладины свою работу выполняли - до самих рам транспорт не добирался. А минувшей ночью не успели: «ворота» все-таки снесли. Ущерб будем взыскивать с водителя «ГАЗели», который не смотрел на предупреждающие знаки и пошел на «таран», - рассказали в администрации Краснодара.

На водителя составили протокол, он должен будет компенсировать причиненный ушерб.

ИСТОЧНИК KP.RU