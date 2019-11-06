2019-11-06T15:03:40+03:00
Общество

Уполномоченный защитил права предпринимателя

В результате совместных действий с прокуратурой края бизнесмену выплатили средства по выполненному контракту
Екатерина МИШИНА
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К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорю Якимчику обратился индивидуальный предприниматель с жалобой на действия районного государственного бюджетного учреждения здравоохранения.

Заявитель указал, что в июне 2019 года он заключил государственный контракт на поставку контейнеров для мусора и уличных урн для учреждения.

Предприниматель полностью выполнил условия контракта, однако денежных средств от учреждения здравоохранения так и не получил.

В ходе работы над жалобой, Уполномоченным установлено, что доводы заявителя заслуживают внимания и требуют дополнительной проверки. Информация по жалобе была направлена в органы прокуратуры.

В результате совместных действий краевой прокуратуры и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае в августе текущего года денежные средства в полном объеме были перечислены предпринимателю.

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