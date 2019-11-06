2019-11-06T15:26:22+03:00
Авто

Десятибалльно: в Краснодаре улица Тургенева застряла в пробке

Затор продержался несколько часов
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Пробка на улице ТургеневаПробка на улице Тургенева
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Днем 6 ноября необычная пробка собралась в Краснодаре на улице Тургенева. С 11 часов ее загруженность составляла 10 баллов. По данным Яндекса, это на пять баллов больше обычного. По сообщениям очевидцев, причиной затора стал сломавшийся автобус. После 13 часов ситуация заметно улучшилась.

В это же время Краснодаре наблюдается самая длинная пробка для дневного времени за всю последнюю неделю. улица Восточный обход, от улицы Крупской до водосброса. Длина пробки — 4,5 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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