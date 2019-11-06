2019-11-06T16:31:43+03:00
Происшествия

Краснодар 6 ноября может побить температурный рекорд 30-летней давности

По прогнозам метеорологов, понижение начнется в конце недели
Евгения СОРОКА
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По данным на 15:00, зафиксировано 23 градуса тепла.По данным на 15:00, зафиксировано 23 градуса тепла.Фото: Евгения СОРОКА
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После того, как краснодарцы вытащили с антресолей пуховики и зимние сапоги, в кубанскую столицу вернулось тепло. Увидеть вновь на термометре 20-значные отметки было непривычно, но все же синоптики уверяют - никакой аномалии нет.

Среднемесячная температура воздуха в крае находится в пределах нормы. Но не исключено, что Краснодар 6 ноября может побить температурный рекорд 30-летней давности.

- В 90-м году была зафиксирована температура 26 градусов, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь. - Сейчас в Краснодаре порядка 23 градусов. Максимальная температура будет известна после 18:00. Побить рекорд можем, хотя по моим ощущения не дотянем мы немного.

Стоит сказать, что радоваться по-настоящему теплым денькам краснодарцам осталось немного. Уже в конце недели отметки на термометре поползут вниз. Связано это, как говорят синоптики, с прохождением циклона над краем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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