В Краснодаре выросло количество безработных

СЕГОДНЯ 16:12 2019-11-06T16:12:57+03:00

Их число увеличилось на 39%, по сравнению с 2018 годом

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С января по сентябрь 2019 года статус безработного в Краснодаре получили 3,5 тысячи жителей. Это почти на 40% больше, чем в минувшем году.

- Уровень безработицы в региональной столице составляет менее 0,5% от численности трудоспособного населения. Сейчас на учете состоит чуть более 4 тысяч человек, которые находятся в поиске работы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

С начала года в «Центр занятости населения» обратились свыше 22 тысяч человек, которым понадобилась помощь в поиске места трудоустройства. Благодаря его сотрудникам работу смогли найти более 16,5 тысяч соискателей.

Напомним, на Кубани фермерам-садоводам выделили 50 миллионов рублей на гранты. Деньги можно потратить на закладку садов интенсивного типа с установкой шпалеры и системы капельного орошения.

ИСТОЧНИК KP.RU