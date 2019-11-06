«ТНС энерго Кубань» предупреждает о случаях мошенничества при замене счетчика

СЕГОДНЯ 16:46 2019-11-06T16:47:38+03:00

Изменить размер текста: A A

06 ноября 2019 года, г. Краснодар. Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея ПАО «ТНС энерго Кубань» обращает внимание потребителей на участившиеся случаи, когда лжеэнергетики навязывают собственникам квартир замену электросчетчиков. Больше всего подобных фактов в Сочи. Мошенники незаконно снимают пломбы с приборов учета и подставляют жильцов под серьезные штрафы. Какие еще последствия ждут собственников, доверившихся аферистам, пояснил начальник отдела развития сервисных услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» Николай Давыденко.

- В каком случае счетчик считается вышедшим из строя?

- Прибор учета считается вышедшим из строя, когда истек межповерочный интервал поверки, выявления неисправностей в работе счетчика, а также в случае нарушения целостности пломб.

- Николай Владимирович, как узнать когда истекает межповерочный интервал моего счетчика?

- На пломбе госповерителя всегда указан квартал и год последней поверки. К этой дате можно прибавить 16 лет. Это и будет дата истечения межповерочного интервала. А еще, если у вашего прибора учета действительно истек межповерочный интервал, Вам позвонят и проинформируют об этом. Отмечу, что ПАО «ТНС энерго Кубань» печатает информацию об истечении межповерочного интервала прямо в квитанции на оплату электроэнергии, данные также можно увидеть и в Личном кабинете потребителя.

- Как действуют мошенники?

- Расклеивают объявления, ходят по квартирам и домам, раскладывают объявления и уведомления в почтовые ящики.

Как правило, все они содержат информацию о том, что счетчик не соответствует требованиям, устарел, не той марки или модификации, или истек межповерочный интервал. Иногда ложные уведомления внешне похожи на наши. Причем мошенники часто меняют счетчик, который мог еще работать и работать. Они уверяют жителей, что это устаревший прибор и его нужно срочно менять, иначе будут штрафные санкции. Под таким давлением абонент соглашается и готов заплатить за это немалые деньги.

- Как распознать мошенника?

- Во-первых, замена приборов учета осуществляется сотрудниками нашей организации только по вашей заявке. Ее можно подать на официальном сайте ПАО «ТНС энерго Кубань» в разделе «Установка прибора учета электроэнергии», или лично, обратившись в Центр обслуживания клиентов по месту жительства.

Во-вторых, мошенники требуют за замененный счетчик оплату на месте или предлагают оформить перевод на карту. Главное отличие нашего сотрудника от мошенников – мы никогда не требуем «оплаты у двери». Расчет за замену счетчика производится только по квитанции (в графе «получатель платежа» будет указано: ПАО «ТНС энерго Кубань», а не ИП, ООО и прочие формы собственности).

-Что будет, если прибор учета поменяли мошенники?

- По закону потребители сами несут ответственность за целостность и сохранность электросчетчика и за его несоблюдение грозит штраф. Отмечу, установку и снятие пломб, ввод в эксплуатацию прибора учета и вывод его из эксплуатации осуществляет либо гарантирующий поставщик – то есть ПАО «ТНС энерго Кубань», управляющая компания (исполнитель коммунальных услуг), либо сетевая организация. А мошенники, представляясь сотрудниками любой из этих организаций, убеждают хозяев квартир, что, счетчик пора менять, при замене он все равно остается не введенным в эксплуатацию. К тому же, они не смогут корректно опломбировать установленный счетчик. Это будет выявлено при ближайшей проверке и, опять же, фиксируется нарушение и выписывается акт.

Компания призывает своих потребителей быть бдительными и обсудить эту информацию с пожилыми родственниками. Уточнить данные можно по телефону Единого контактного центра 8 (861) 298-01-70.

Справка о компании:

ПАО «ТНС энерго Кубань» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 7 филиалов и 55 ЦОКов. Общество обслуживает более 54 тыс. потреби-телей — юридических лиц и более 1 млн 338 тыс. бытовых клиентов, что составляет 56,15% рынка сбыта электроэнергии в регионе. Объем полезного отпуска электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2018 года составил 13,1 млрд кВт ч.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2018 года составил 65,3 млрд кВт ч.