«Ростелеком», МТС и Huawei представили решение по подключению к мобильной связи удаленных поселков в Краснодарском крае

СЕГОДНЯ 16:49 2019-11-06T16:49:49+03:00

Ранее здесь не было никакой мобильной связи, а МТС не могла установить объект связи на территории Морского для обеспечения покрытия

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«Ростелеком» совместно с компаниями «МТС» и Huawei завершили пилотный проект по обеспечению мобильной связью поселка Морской Ейского района. Ранее здесь не было никакой мобильной связи, а МТС не могла установить объект связи на территории Морского для обеспечения покрытия. Теперь все жители поселка в любой его точке могут не только звонить, но и пользоваться мобильным интернетом и другими цифровыми сервисами.

Установка полноценной базовой станции в таком небольшом населенном пункте, где проживает менее 500 человек, зачастую экономически не оправдана. «Ростелеком» с партнерами внедрили специальное техническое решение, которое сделало доступной мобильную связь в небольшом удаленном поселке. В Морском инженеры компаний-партнеров установили выносную антенну производства Huawei на опору с точкой доступа Wi-Fi в центре поселка и подключили ее к ближайшей базовой станции МТС. Чтобы расширить зону покрытия, специалисты увеличили опорную конструкцию в два раза. Подключена выносная антенна через волоконно-оптическую линию связи «Ростелекома», проложенную в поселок при строительстве объекта в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН).

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