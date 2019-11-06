Жители Кубани пожаловались на военных
Жители станицы Отрадная разместили в социальных сетях снимки местности, находящейся недалеко от населенного пункта. Как утверждает автор поста, упаковки от армейских сухих пайков и другой мусор оставили здесь военные, которые проводили учения.
- Передаем привет командиру батальона связи майору Быкову и его бычарам… Приезжайте и приберитесь за собой..,- говорится в опубликованном сообщении.
На снимках можно не только увидеть разнообразный мусор, но и разорванный документ за подписью М. Быкова.
Напомним, в Анапе задержали водителя, который пролил содержимое бетономешалки на проезжую часть. Смесь появилась на перекрестках Крестьянская-Шевченко и Шевченко-Астраханская. По камерам системы «Безопасный город» выяснили личность виновника. Его привлекли к административной ответственности, выписали протокол и назначили штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU