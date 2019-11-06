2019-11-06T17:18:38+03:00
Общество

Жители Кубани пожаловались на военных

По их словам, во время учений те нанесли вред окружающей среде
Максим ОСОКИН
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Фото: vk.com/otradnaya_todayФото: vk.com/otradnaya_today
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Жители станицы Отрадная разместили в социальных сетях снимки местности, находящейся недалеко от населенного пункта. Как утверждает автор поста, упаковки от армейских сухих пайков и другой мусор оставили здесь военные, которые проводили учения.

- Передаем привет командиру батальона связи майору Быкову и его бычарам… Приезжайте и приберитесь за собой..,- говорится в опубликованном сообщении.

На снимках можно не только увидеть разнообразный мусор, но и разорванный документ за подписью М. Быкова.

Напомним, в Анапе задержали водителя, который пролил содержимое бетономешалки на проезжую часть. Смесь появилась на перекрестках Крестьянская-Шевченко и Шевченко-Астраханская. По камерам системы «Безопасный город» выяснили личность виновника. Его привлекли к административной ответственности, выписали протокол и назначили штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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