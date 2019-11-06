2019-11-06T17:36:52+03:00
Общество

Учебный центр для одаренных детей в Сочи готов уже на 30%

Завершить объект планируют в конце 2020 года
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

На Кубани в 2019 году стартовало строительство школ для одаренных детей в Краснодаре и Сочи. Здесь будут учиться юные жители из всех муниципалитетов региона.

- На курорте планируют возвести учебное заведение на 1100 мест, бассейн, а также детский сад, рассчитанный на 360 воспитанников. Сейчас работы на объектах в самом разгаре. Их планируют завершить в конце 2020 года, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В данный момент учебный центр в Сочи готов на 30%. На строительной площадке работают свыше 250 специалистов и 30 единиц техники.

Напомним, в Сочи в микрорайоне Кудепста построят детский спортивный комплекс и парк. В районе улицы Искры уже зарезервирован участок. Начало работ запланировано на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубанские педагоги отправятся на IV всероссийский съезд учителей сельских школ
Кубанский казачий хор отправился в юбилейный тур
Баскетбольный «Локомотив-Кубань» остался без капитана
Кубань представят на международной выставке «Безопасность и охрана труда»
В Краснодаре пройдет фестиваль AsiaBoomFest
Жители Кубани пожаловались на военных
В 2019 году 36 кубанских поликлиник получат новое оборудование
«Ростелеком», МТС и Huawei представили решение по подключению к мобильной связи удаленных поселков в Краснодарском крае
«ТНС энерго Кубань» предупреждает о случаях мошенничества при замене счетчика
Краснодарцев приглашают взглянуть на оружие революции
Краснодар 6 ноября может побить температурный рекорд 30-летней давности
В Краснодаре выросло количество безработных
Десятибалльно: в Краснодаре улица Тургенева застряла в пробке
Уполномоченный защитил права предпринимателя
На Яблоновском мосту в Краснодаре «Газель» снесла габаритную раму
Портфель кредитов населению Альфа-Банка составит 620 млрд рублей на конец 2019 года
В Сочи в микрорайоне Кудепста построят детский спортивный комплекс и парк
В Анапе водителя, пролившего бетон на дорогу, привлекли к административной ответственности
С начала года на Кубани произведено сельхозпродукции на 304,4 млрд рублей