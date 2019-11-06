Учебный центр для одаренных детей в Сочи готов уже на 30%

СЕГОДНЯ 17:36 2019-11-06T17:36:52+03:00

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На Кубани в 2019 году стартовало строительство школ для одаренных детей в Краснодаре и Сочи. Здесь будут учиться юные жители из всех муниципалитетов региона.

- На курорте планируют возвести учебное заведение на 1100 мест, бассейн, а также детский сад, рассчитанный на 360 воспитанников. Сейчас работы на объектах в самом разгаре. Их планируют завершить в конце 2020 года, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В данный момент учебный центр в Сочи готов на 30%. На строительной площадке работают свыше 250 специалистов и 30 единиц техники.

Напомним, в Сочи в микрорайоне Кудепста построят детский спортивный комплекс и парк. В районе улицы Искры уже зарезервирован участок. Начало работ запланировано на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU