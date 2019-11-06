В Краснодаре пройдет фестиваль AsiaBoomFest

СЕГОДНЯ 17:53 2019-11-06T17:53:56+03:00

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В столице Кубани пройдет первый на Юге России фестиваль национальной культуры AsiaBoomFest. Его проведут в одном из ТРЦ города 16 и 17 ноября.

- Посетителей мероприятия ждут косплей дефиле, выступление артистов, мастер-классы, общение с блогерами и спортивные состязания, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На территории в 10 тысяч кв. метров разместятся стенды стран Азии, также будут работать секции робототехники, настольных и компьютерных игр.

Напомним, в Краснодаре 7 ноября откроется выставка «Оружие Революции». Мероприятие пройдет в Чистяковской роще с 12 до 17 часов. Экспозиция разместится на центральной аллее около фонтана. Все желающие смогут увидеть не только вооружение, которое использовалось во время Октябрьской Революции и Гражданской войны, но и оружие кубинских повстанцев, возглавляемых Фиделем Кастро.

ИСТОЧНИК KP.RU