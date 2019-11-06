2019-11-06T18:17:27+03:00
Общество

Кубань представят на международной выставке «Безопасность и охрана труда»

В 2019 году она соберет участников из 23 стран
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Москве пройдет 23-я выставка «Безопасность и охрана труда». Мероприятие проведут на ВДНХ с 10 по 13 декабря. Свою продукцию здесь продемонстрируют свыше 400 экспонентов из 23 стран. В том числе, порядка 20 представителей Кубанского региона.

- Посетители мероприятия смогут ознакомиться с самыми современными достижениями в области безопасности и охраны труда. Здесь пройдут дискуссионные столы, участники которых обсудят создание и внедрение эффективных технических средств, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в рамках выставки запланировано проведение Форума по вопросам охраны труда, а также около 50 различных мероприятий.

Напомним, в столице Кубани пройдет первый на Юге России фестиваль национальной культуры AsiaBoomFest. Его проведут в одном из ТРЦ города 16 и 17 ноября. Посетителей мероприятия ждут косплей дефиле, выступление артистов, мастер-классы, общение с блогерами и спортивные состязания

ИСТОЧНИК KP.RU

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