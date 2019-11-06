Кубань представят на международной выставке «Безопасность и охрана труда»
В Москве пройдет 23-я выставка «Безопасность и охрана труда». Мероприятие проведут на ВДНХ с 10 по 13 декабря. Свою продукцию здесь продемонстрируют свыше 400 экспонентов из 23 стран. В том числе, порядка 20 представителей Кубанского региона.
- Посетители мероприятия смогут ознакомиться с самыми современными достижениями в области безопасности и охраны труда. Здесь пройдут дискуссионные столы, участники которых обсудят создание и внедрение эффективных технических средств, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Также в рамках выставки запланировано проведение Форума по вопросам охраны труда, а также около 50 различных мероприятий.
Напомним, в столице Кубани пройдет первый на Юге России фестиваль национальной культуры AsiaBoomFest. Его проведут в одном из ТРЦ города 16 и 17 ноября. Посетителей мероприятия ждут косплей дефиле, выступление артистов, мастер-классы, общение с блогерами и спортивные состязания
ИСТОЧНИК KP.RU